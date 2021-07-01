Сбои в работе наносят ущерб компании в размере 8 млн грн в сутки.

«Укрзализныця» испытывает острую проблему дефицита топлива, в частности компания вывела в резерв уже более сотни тепловозов.

Об этом председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния УЗ Юлия Гришина сообщила в своем Telegram-канале.

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«Создается впечатление, что руководство «Укрзализныци» преднамеренно издевается над людьми, бюджетом и страной. После кондиционеров очередной факап – резкий дефицит топлива. Как снег зимой для руководства Киева, так и запасы топлива для руководства «УЗ», похоже, – полная неожиданность», - написала он.

Она отметила, что, согласно имеющейся информации, уже 38 магистральных и 85 маневровых тепловозов выведены в резерв из-за отсутствия топлива, а на складах всего 772 тонны топлива.

«Это сутки работы железной дороги», - написала Гришина.

Гришина подчеркнула, что такие сбои в работе наносят ущерб компании в размере 8 млн грн за сутки, не считая компенсаций за задержку грузов.

При этом, по ее словам, нет ни одного официального сообщения по поводу причин критической ситуации и принятых мер.

Ситуация с топливом

В апреле 2021 года «Укрзализныця» сообщала о сложной ситуации с обеспечением дизтопливом, в частности о том, что УЗ имеет запас топлива только на 4 суток.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец