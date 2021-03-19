Эти планы связаны с неудовлетворительной ситуацией внутри компании.

Работники акционерной компании "Укрзализныця" (УЗ) планируют провести через две недели большую забастовку с остановкой всех видов перевозок в связи с неудовлетворительной ситуацией в компании.

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Об этом сообщила народный депутат, глава Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния УЗ Юлия Гришина по итогам встречи с железнодорожными профсоюзами.

"Трудовой коллектив в отчаянии, через две недели планируется крупная забастовка с остановкой всех видов перевозок. Со всеми этими материалами комиссия уже работает", - написала она.

Также она сообщила, что учитывая неудовлетворительную динамику получения информации от правоохранителей о деятельности компании, комиссия приняла решение пригласить на следующее свое заседание руководителей Офиса Генпрокурора, Государственного бюро расследований, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и Национального антикоррупционного бюро.

Гришина подчеркнула, что цель ВСК - исследовать "вклад" каждого руководителя УЗ, Наблюдательного Совета и возможных контрагентов в доведение "Укрзализныци" до критического состояния.

Что этому предшествовало

По словам председателя Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадима Бубняка, "Укрзализныця" (УЗ) планирует массовое сокращение сотрудников, планируется уволить 30 тысяч железнодорожников.

Также "Укрзализныця" в рамках реформирования структуры и оптимизации дублирующих должностей управленческого персонала сократит почти треть штата центрального офиса или 700 сотрудников.

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Автор: Павел Степанец