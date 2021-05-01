"Укрзализныця" запускает электропоезд, обустроенный для перевозки велосипедистов. Электричка будет курсировать в пределах регионального филиала "Юго-Западная железная дорога".
Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.
Читайте также«Укрзализныця» пока не останавливает поезда в «красную» Полтавскую область
В течение ближайшего времени десять отремонтированных вагонов будут приняты в эксплуатацию по железной дороге и выедут на пути.
"При планировании ремонтов "Укрзализныцей" было принято решение оборудовать вагоны с местами для перевозки велосипедов, а также увеличить удобство пользования", - говорится в сообщении.
Крепления для велосипедов находятся в первом и десятом вагонах
В УЗ обещают, что следующим шагом станет повышение инклюзивности пригородных поездов.
Новости от Укрзализныци: что стоит знать
- "Укрзализныця" с мая возобновляет курсирование ряда поездов
- "Укрзализныця" возобновляет курсирование поездов почти во всех областях Украины
- До конца года в Украине обновят 1200 км железнодорожных путей - руководитель УЗ Юрик
- УЗ на майские праздники добавила рейсы между Харьковом и Одессой
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram