Продажа билетов будет остановлена в связи с регламентными работами.

Сегодня, 21 января 2021 года "Укрзализныця" приостановит продажу билетов на поезда. Причиной назвали регламентные работы, которые начнутся сегодня в 13:00.

Об этом сообщила пресс-служба транспортного ведомства.

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Как сообщается, продажа билетов будет остановлена на 15 минут.

"В связи с плановыми регламентными работами 21 января в 13:00 продажа билетов будет приостановлена", - говорится в сообщении.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Охрана поездов

4 марта 2020 года акционерная компания "Укрзализныця" совместно с Национальной полицией Украины организовала сопровождение работниками полиции двух пассажирских поездов дальнего следования.

18 января 2021 года стало известно о том, что «Укрзализныця» планирует повысить уровень безопасности в пригородных поездах. В частности речь идет об установлении камер видеонаблюдения.

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Автор: УНИАН