Пробки в Киеве ни для кого не является сюрпризом. Мы собрали несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Киев регулярно страдает от перегруженности основных магистралей - водители и пассажиры длительное время проводят в пробках. Наиболее сложная ситуация на дорогах складывается во время утреннего и вечернего часа пик - так называемой рабочей перевозки. УНИАН предлагает вам ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах 7 сентября.

Данные взяты с сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

Утром в понедельник ситуация на мостах через Днепр складывается следующая:

Северный мост плотно движется в направлении центра. В направлении левого берега проезд свободный. А вот пробка наблюдается на проспекте Шухевича от пересечения с Перова и почти до "Скаймолла";

Мост Метро движется тоже плотно в сторону центра, пробка организовалась на Броварском проспекте от метро "Черниговская" и аж до МВЦ;

На мосту Патона большая пробка - в сторону левого берега, а в сторону правого сам мост едет свободно. Но проблема в том, что подъехать к мосту на левом берегу трудно: огромная пробка на проспекте Соборности наблюдается от Дарницкой площади и до самой переправы;

На Дарницком мосту движение в центр города сильно осложнено, кроме того на подъезде к мосту стоит в пробке Дарницкое шоссе. Проехать в обратном направлении можно без проблем;

Южный мост традиционно не спешит в направлении центра города. Основная пробка на проспекте Бажана перед мостом и начинается еще при подъезде к "Познякам".

Ситуация на дорогах Киева

На других магистралях затруднения с проездом наблюдаются на проспекте Романа Шухевича в сторону правого берега, а также на улице Оноре де Бальзака при съезде на Шухевича. Также пробка на проспекте Героев Сталинграда при подъезде к проспекту Бандеры.

Большая пробка на Броварском проспекте - от "Черниговской" и до моста Метро. Из-за этого стал и бульвар Перова - пробка начинается от перекрестка с Алишера Навои.

Также традиционная пробка - при подъезде к "Черниговской" по улице Братиславской.

Также огромная пробка собралась на проспекте Соборности - он стоит в сторону правого берега от моста и до Дарницкой площади, и продолжается на проспекте Гагарина.

Из-за проблем на Соборности стали в пробках прилегающие улицы на Березняках А Днепровская набережная стоит почти от Здолбуновской и до развязки на Патона.

Также большие сложности с проездом на Дарницком шоссе в сторону Правого берега.

Остановилось движение на проспекте Петра Григоренко по направлению к Дарницкому шоссе. Стоит и Здолбуновская от Харьковского шоссе до Григоренко.

Пробка на проспекте Бажана начинается еще на Харьковской и тянется почти до Южного моста.

На правом берегу - пробки на Кольцевой дороге в районе выезда с Софиевской Борщаговки. Также пробки есть на улице Вадима Гетьмана в обе стороны. Затруднено движение на проспекте Лобановского.

Большая пробка наблюдается на проспекте Победы - она начинается еще на Брест-Литовском шоссе и тянется до Берестейской. Также пробка на Победы - между Политехом и Цирком.

Также не спешат Борщаговская и Жилянская до пересечения с Петлюры.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Местоположение работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: УНИАН