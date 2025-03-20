Бизнес нуждается в четких обоснованиях в вопросах тарифообразования, потому что от этого зависит как планирование, так и инвестиционная привлекательность Украины. Об этом заявил главный консультант Национального института экономических исследований Иван Ус, комментируя повышение тарифа на грузовые перевозки, на котором настаивает Укрзализныця.

"Безусловно, нужно делать понятные тарифы и давать объяснения, почему они именно такие. Потому что это естественная монополия, и чтобы не было претензий к государству. Поэтому правительству следует понимать, что необоснованность показателей тарифов, которые предоставляет государственная монополия, будет негативно влиять на отношение к Украине со стороны инвесторов, которые будут понимать, что эти необоснованные тарифы могут привести к судебным искам, что вряд ли будет способствовать хорошей работе Укрзализныци", - отметил эксперт.

Он также отметил, что бизнесу в нынешних условиях работать трудно. Поэтому чтобы не добить его, нужно взвешивать размер тарифов, которые перекладываются на бизнес и которые очень сильно усложняют ему работу.

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"Чтобы не потерять наш потенциал, правительству следует учесть момент взаимосвязи развития экономики государства, составляющей которого является бизнес, и тарифов, которые монополии выдвигают к экспортерам. Инвесторы не будут заходить в непонятные вещи. Поэтому это, конечно, негативно влияет на имидж государства и на заинтересованность вложения в экономику Украины", - резюмировал Ус.

Напомним, ранее Укрзализныця инициировала повышение грузовых тарифов на 37% для того, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые, по оценкам, достигнут в 2024 году 25 миллиардов гривен.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек. Также бизнес предупредил о неизбежном росте цен на товары и услуги, который ляжет на плечи всех украинцев.