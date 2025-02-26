Война в Украине и блокирование украинских морских портов на Черном море привели к тому, что часть экспортных и в меньшей степени импортных потоков грузов была перенаправлена в украинские порты на Дунае. В течение 2022-2023 гг. их грузооборот вырос в шесть раз по сравнению с довоенным 2021-м. Но успешная работа морского коридора из портов "Большой Одессы" привела к падению дунайской перевалки. В итоге мы имеем удивительную ситуацию: дунайские порты, спасшие украинский экспорт в первые два года войны, теперь сами нуждаются в срочной помощи. И в первую очередь - в вопросе железнодорожных тарифов, пишет GMK Center.

Причины значительного падения грузооборота украинских портов на Дунае - это переток грузов в одесские порты вследствие стабильной работы морского коридора, ведь в порты на Дунае дороже логистика. Дополнительное плечо от Одессы составляет примерно 250 км автотранспортом, или 200 км по железной дороге, объясняют в Центре.

Для поддержки отрасли и увеличения перевалки через дунайские порты нужно удешевление стоимости портовой перевалки на Дунае (решение о снижении портовых сборов может принять АМПУ), и развитие перевозок нишевых грузов - например, на дунайском направлении частично остаются удобрения, генеральные грузы, нефтепродукты, газ и опасные удобрения, которые требуют или специализированной инфраструктуры, или ориентированы на дальнейшую перегрузку в Констанце.

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"Также для увеличения перевалки через дунайские порты нужно фиксировать тарифы УЗ, которые железнодорожный оператор предлагает индексировать на 37%. Ведь рост тарифов УЗ может повысить стоимость логистики через дунайские порты примерно на $5-7 за тонну груза, поставив Дунай в еще более невыгодное положение по сравнению с одесскими портами", - указывает издание.

Порты Дуная могут пользоваться популярностью как у аграриев, так и у металлургов. В то же время грузоотправители ГМК, как и представители других отраслей, реалистично оценивают общую ситуацию с дунайской логистикой - ведь даже сейчас отрасли трудно конкурировать с автоперевозками.

"В условиях войны и остающихся рисков обстрелов портовой инфраструктуры остается потребность в альтернативных логистических маршрутах для экспорта и импорта с достаточно высокой пропускной способностью. Поэтому несмотря на то, что с открытием морского коридора значение дунайских портов снизилось, эти маршруты необходимо поддерживать в рабочем состоянии как элемент экономической безопасности Украины и диверсификации логистики", - резюмировали в GMK Center.

Ранее в Украинском Дунайском пароходстве призвали профильного министра Алексея Кулебу не допустить роста тарифа на грузы Укрзализныци, ведь из-за этого работа флота УДП в направлении Констанцы может полностью остановиться.