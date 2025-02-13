Производители стройматериалов раскритиковали Укрзализныцю за повышение грузовых тарифов.

Повышение тарифов на грузы на 37%, которое инициирует Укрзализныця, приведет к удорожанию строительных материалов, в том числе тех, которые используются для возведения защитных укреплений для наших военных. Следовательно, это удар не только по экономике и людям, но и по обороноспособности Украины. Об этом заявил президент Всеукраинского союза производителей строительных материалов Константин Салий.

"Рост цены на стройматериалы составит примерно 9-11%. Поэтому если УЗ поднимет тарифы, те, кто смогут, перейдут на легковой транспорт. Но никто не повезет автомобильным транспортом десятки тысяч "зубов дракона", которые нужны, например, в Сумской области. Или материалы, необходимые для строительства защитных сооружений. Поэтому по сути, поднятие тарифов будет означать, что денег, которые государство выделило на оборонительные сооружения - недостаточно. И их надо будет выделять дополнительно, снимать с других статей бюджета, и уменьшать помощь фронту какую-то другую", - подчеркнул Салий.

Он также выразил уверенность, что Укрзализныця имеет другие пути сокращения расходов для того, чтобы обеспечить свою деятельность. Что же касается "наращивания прибыли", то главная задача бизнеса сейчас - выжить, а не заработать, и это касается в том числе государственных монополий.

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"Какая может быть норма прибыли во время войны? Все остальные выживают и тлеют, а они себе хотят поднять норму прибыли. Ну, так пусть уменьшат зарплаты центральному аппарату, выплаты членам набсовета. Во время войны можно и отказаться от своих сотен тысяч, если действительно есть гражданская позиция. Укрзализныця не создана наблюдательным советом лично, это не ее частная собственность, а собственность народа. Нельзя сейчас думать о прибыли - надо думать, чтобы выживала и УЗ, и украинский бизнес. А если компания считает, что она монополист и может просто сдирать последние средства с бизнеса, то это по сути работа на врага", - резюмировал Салий.

Напомним, ранее эксперты и бизнес-ассоциации обвинили Укрзализныцю в желании использовать монопольное положение и повысить тариф на грузовые перевозки на 37%. Как заявили в Американской торговой палате (ACC), кроме тарифов, УЗ собирается увеличить стоимость работ и услуг, связанных с перевозками, а также ставки платы за пользование вагонами и контейнерами.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.