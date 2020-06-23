Журналисты выяснили, почему иностранные менеджеры УЗ не запускают новые электропоезда (видео)

Журналисты выяснили, почему иностранные менеджеры не запускают уже купленные поезда, которые обошлись государству в более, чем миллиард гривень.

Президент Зеленский дал команду министру инфраструктуры Владиславу Кликлию закупить новые поезда с качественными кондиционерами и вентиляцией, чтобы уменьшить риск заболевания коронавирусом.

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Об этом сообщает программа "Гроші".

"За эти электропоезда государство отдало 38 миллионов евро, но они стоят, как на кладбище! Франтишек Буреш – поляк, который стал членом правления УЗ больше года назад с зарплатой в 500 тысяч гривень официально и обещал их запустить", - говорится в сообщении.

Журналисты решили узнать, почему иностранные менеджеры не запускают уже купленные поезда, которые обошлись государству в более, чем миллиард гривень, а мы и дальше продолжаем ездить на ржавых жестяных банках и кто же заработал на электричках-привидениях.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:

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