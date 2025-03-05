Модель субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых убивает наш экспортный потенциал, - эксперт

Модель субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых отправлений отжила себя, и больше не является приемлемой - ведь каждое очередное повышение тарифа на грузы делает нашу продукцию неконкурентной на мировых рынках. Поэтому нужно менять модель пассажирских перевозок, и выводить ее на прибыльный уровень. Такое убеждение высказал руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский, комментируя инициативу УЗ повысить тариф на грузовые перевозки на 37%.

"Модель субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых не является приемлемой. Многие отраслевые ассоциации, от аграриев до металлургов, химиков, выступили против очередного повышения тарифов на грузы на 37%, считая, что это фактически убьет в большинстве случаев логистическую составляющую, повысит ее и сделает неконкурентоспособной. То есть, мы хотим увеличить свой экспортный потенциал, а взамен становимся экспортно неконкурентоспособными по ряду категорий продукции", - отметил Забловский.

Именно поэтому, по его убеждению, чтобы планировать наращивание экспортного потенциала и экспортной конкурентоспособности, надо учитывать логистическую составляющую и следить за повышением тарифов - потому что из года в год у нас повторяется одна и та же история - бизнес принимает на себя бремя повышения стоимости грузовых перевозок, а ситуация с субсидированием пассажирских не меняется совсем.

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"Поэтому у бизнеса, и не только у него, возникает вопрос - а почему бизнес должен перекрывать неэффективные направления деятельности Укрзализныци за свой счет? Все заинтересованы в том, чтобы Укрзализныця работала с прибылью, и развивала в том числе пассажирские перевозки, ведь мы все являемся пользователями этих сервисов. Мы достигли предела, когда надо принимать стратегические и радикальные решения - чтобы ситуация не зашла в тупик, когда Укрзализныце будет некуда повышать тариф на грузы, экономика не будет работать, и грузовые перевозки не будут перекрывать пассажирский сегмент", - резюмировал Забловский.

Напомним, ранее руководитель Укрзализныци Александр Перцовский, представляя финплан компании на 2025 год, заявил, что необходимо "продавить" повышение грузовых тарифов на 37% для того, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые достигнут 25 миллиардов грн.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек. Также бизнес предупредил о неизбежном росте цен на товары и услуги, который ляжет на плечи всех украинцев.