Mercedes-Benz может столкнуться с запретом на продажу машин в Германии

Mercedes-Benz проиграла суд Nokia о патентах на использование технологий в автомобилях.

Финская телекоммуникационная компания Nokia выиграла патентный спор у немецкого автопроизводителя Daimler относительно принципов лицензирования технологий для мобильных телекоммуникационных систем в автомобилях.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Окружной суд города Мангейм 18 августа удовлетворил иск Nokia к собственнику бренда Mercedes-Benz об использовании телекоммуникационных технологий финской компании в автомобилях Daimler.

Решение суда

Решение суда потенциально может позволить Nokia запретить немецкой компании продавать автомобили в Германии. Однако, для этого Nokia потребуется подать еще один иск и внести обеспечение в размере 8,3 млрд евро. В Daimler не ожидают, что Nokia будет добиваться запрета на продажу, уточняет издание.

В чем суть конфликта

Разногласия между компаниями вызвал механизм лицензирования технологий для мобильных телекоммуникационных систем. В то время как Nokia хочет получать отчисления за каждый проданный автомобиль, в котором используются ее телекоммуникационные технологии, в Daimler считают, что такие сборы будут слишком высокими.

Автопроизводитель хочет, чтобы Nokia выделила лицензию на технологию поставщикам оборудования, используемого для интеграции мобильных устройств в его автомобили, которые затем будут взимать плату с немецкого автопроизводителя.

Nokia заявила, что ее лицензионная модель была принята другими автопроизводителями, включая BMW AG и Volkswagen AG. В Daimler с решением суда не согласны и планируют апелляцию.

Планы Mercedes-Benz

В январе 2020 года компания Mercedes-Benz раскрыла первые данные об обновленной линейке E-Class. По словам представителей марки, в семействе появится семь гибридных модификаций и усовершенствованные ассистенты.

В феврале 2020 года компания Mercedes-Benz раскрыла план по выпуску новинок до 2022 года. Он включал 32 модели, среди которых множество электрокаров линейки EQ, затянувшийся проект One, новые S-Class и C-Class, 20 подключаемых гибридов и расширение модельного ряда Smart.

В мае 2020 года мercedes-Benz S-Класса рассекретили до премьеры.

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Автор: Елена Коваленко