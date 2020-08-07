УЗ разработала программу повышения безопасности в пассажирских поездах

Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны «Укрзализныци».

Акционерная компания "Укрзализныця" разработала комплексную программу повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах с целью искоренения криминогенных проявлений, противоправных действий и нарушений при перевозке пассажиров.

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Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на и. о. главы правления Ивана Юрика.

"Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны "Укрзализныци", установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирования так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах", - цитирует пресс-служба Юрика.

По его словам, указанная программу будет представлена на следующей неделе.

"Цель нашей комплексной программы - это четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны, которые в итоге значительно повысят уровень безопасности и комфорта пассажиров во время путешествия", - подчеркнул Юрик.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, утром 31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением "Мариуполь-Киев" пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника.

По прибытии поезда на станцию железнодорожного вокзала "Киев - Пассажирский" мужчину задержали.

Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за хищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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