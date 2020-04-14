СБУ разоблачила миллионные хищения бюджетных средств при закупке запчастей подразделениями "Укрзализныци"

По заключению судебно-экономической экспертизы, сумма причиненного государству ущерба составляет более 2 млн грн.

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила механизм присвоения государственных средств и миллионные хищения при тендерных закупках подразделениями "Укрзализныци" запасных частей для подвижного состава железной дороги.

По версии следствия, в 2018 году одному из стратегических предприятий в структуре "Укрзализныци" необходимо было закупить 28 комплектов аккумуляторных батарей для тепловозов. Два проведенных тендера выявили победителей и две компании поставили предприятию продукцию соответственно 13 и 15 комплектов батарей на общую сумму почти 10 млн грн, говорится в сообщении на сайте СБУ.

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"Такую продукцию в Украину импортирует один официальный представитель зарубежного производителя, у которого две фирмы-посредника и приобрели товар. Коммерсанты в сговоре с должностными лицами структурного подразделения "Укрзализныци" необоснованно завысили их стоимость и после оплаты вывели бюджетные средства в тень через фирмы-прокладки», - рассказали в СБУ.

Отмечается, что по заключению судебно-экономической экспертизы, сумма причиненного государству ущерба составляет более 2 млн грн.

"Поставленная "Укрзализныци" продукция также уже имела жалобы на ее качество от других покупателей. Поэтому использование аккумуляторных элементов могло привести к дестабилизации работы железной дороги и возникновению чрезвычайных происшествий, в частности, аварийным ситуациям с подвижным составом", - отметили в СБУ.

В настоящее время в рамках уголовного производства руководителю отдела закупок госпредприятия объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Проверяется информация о других должностных лицах, возможно причастных к противоправной деятельности.

Как сообщал ранее УНИАН, "Укрзализныця" назвала сумму убытков от пассажирских перевозок за 2019 год.