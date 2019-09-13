АМКУ: Договор присоединения о предоставлении услуг, предложенный "УЗ", является дискриминационным

В Антимонопольном комитете предостерегли "Укрзализныцю" от нарушения законодательства.

Договор присоединения о предоставлении услуг, предложенный «Укрзализныцей» для внедрения уже с 1 октября, является дискриминационным.

Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины.

«Антимонопольный комитет Украины предостерегает АО «Укрзализныця» от нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, а именно во время введения в действие нового Договора присоединения об оказании услуг по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом. Условия такого договора АО «Укрзализныця» планирует устанавливать в одностороннем порядке, что может привести к дискриминации потребителей ее услуг», - указано в сообщении.

Также в АМКУ обеспокоены вопросом обоснованности установленной платы за использование собственных вагонов перевозчика при выполнении грузовых операций.

В комитете призывают «УЗ» немедленно принять во внимание оговорку в отношении формы предложенного проекта Договора и замечания к отдельным его условиям, высказанные представителями отраслевых бизнес-ассоциаций и грузоотправителями.

Как сообщалось ранее, эксперты назвали данную инициативу «УЗ» скрытым повышением тарифов на грузовые перевозки, означающим, что на грузоотправителей ляжет дополнительный груз в размере 3 миллиардов гривень. Бизнес призвал «УЗ» заниматься решением вопроса собственной эффективности вместо того, чтобы постоянно повышать тарифы бизнеса. Только за последние два года тарифы на грузоперевозки от «УЗ» выросли более чем на 50%. Инициативу также называли возникшей вследствие злоупотребления монопольным положением «УЗ».