Автогаз продолжает дорожать: свежие цены

Ряд сетей АЗС повысили цены на автогаз на 10-40 коп. за литр. По состоянию на 26 марта средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 12,17 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 26 по 27 марта повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-40 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, в сетях WOG и ОККО в Киеве цены повысились на 20 копеек за литр, до 12,68 и 12,79 грн. На заправках Shell и Amic – на 20-40 копеек за литр – до 12,09-12,29 грн. На столичных заправках ГК «Приват» цены выросли на 30 копеек за литр, до 12,40 грн.

На АЗС Glusco газ подорожал на 20 копеек за литр, до 11,99 грн. В свою очередь на АЗС «БРСМ-Нафта» и KLO в столичном регионе автогаз вырос в цене на 10-15 копеек за литр, до 12,19-12,54 грн.

По состоянию на 26 марта средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 12,17 грн/л.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр. После этого цены начали снижаться и к середине февраля достигли 10,3 грн/л.