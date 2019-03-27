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Ограничители скорости автомобилей в ЕС станут обязательными с 2022 года

10:45, 27 марта 2019
Транспорт
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Евросоюз ставит цель сократить смертность на дорогах до нуля к 2050 году \ wikimedia.org

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Европейская комиссия предварительно приняла соответствующие нормы, передает Би-би-си. Сторонники этих мер говорят, что они могут спасти тысячи жизней. Евросоюз ставит цель сократить смертность на дорогах до нуля к 2050 году.

По новым правилам европейские автомобили в обязательном порядке должны будут оснащаться системой "умной" коррекции скорости (ISA), усовершенствованными экстренными тормозами и технологией, которая будет препятствовать выезду автомобиля за пределы своей полосы.

"Каждый год на наших дорогах гибнет до 25 тыс. человек. Причина абсолютного большинства этих происшествий - человеческий фактор", - заявила еврокомиссар Эльжбета Беньковска. "С этими новыми системами безопасности, а они станут обязательными, мы сможем добиться эффекта, сравнимого с результатом введения обязательных ремней безопасности", - добавила она.

Среди других мер безопасности, которые планируется сделать обязательными для европейских автомобилей, грузовиков и автобусов, называют систему предупреждения о том, что водитель засыпает или чем-то отвлечен - например, смартфоном, а также бортовым самописцем, аналогичным "черному ящику" в самолетах, чтобы в случае аварии было легче разобраться.

Кроме того водителям автобусов и грузовиков обещают, что у них благодаря новым технологиям больше не будет "слепых зон".

К 2038 году количество серьезных травм при ДТП должно уменьшиться на 140 тыс. Европейское агентство по транспортной безопасности одобряет эти планы. Однако окончательно принять нормы смогут только через несколько месяцев.

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Теги: #Евросоюз#скорость#автомобили