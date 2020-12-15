Одной из главных задач предлагаемых изменений является урегулирование порядка представления кандидатур на должность члена Национального совета.

Верховная Рада 15 декабря приняла в первом чтении проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания (№4107).

Читайте такжеСБУ обратилась в Нацсовет из-за присутствия боевика " ЛНР " в эфире украинского телеканалаЗа соответствующее решение проголосовали 269 народных депутатов. Присутствующие на заседании нардепы от фракций "ОПЗЖ" и "Европейской солидарности" голосовали против или не голосовали за этот законопроект, пишет ТСН.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, одной из главных задач предлагаемых изменений является урегулирование порядка представления кандидатур на должность члена Национального совета. "Принятие закона создаст эффективные и прозрачные механизмы в деятельности Национального совета, усовершенствует процедуру назначения и прекращения полномочий членов, в частности, в части назначения Верховной радой и президентом", - говорится в пояснительной записке.

В частности, законопроект направлен на обеспечение независимости и разблокирование работы в условиях карантина Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Законопроектом предлагается внести изменения в соответствующие профильные законы и предложения относительно:

урегулирования порядка представления кандидатур на должность члена Национального совета;

создания конкурсной комиссии, с целью обсуждения предложенных кандидатур на должность члена (членов) Национального совета и внесения на рассмотрение Президенту Украины;

установления перечня требований и ограничений к кандидатуре на должность члена Национального совета и к общественным объединениям и творческим союзам, которые могут быть субъектами представления таких кандидатур;

определения оснований досрочного прекращения полномочий члена Национального совета;

совершенствования оплаты труда членов Национального совета и работников аппарата;

урегулирования некоторых вопросов деятельности Национального совета во время действия карантина и других ограничительных мер;

создания механизма обеспечения проведения заседаний без участия соответствующих лицензиатов, при условии, если лицензиата было надлежащим образом сообщено о времени и месте проведения заседания.

Также законопроектом устанавливаются должностные оклады членов Нацсовета в соответствии с размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года. Отбор кандидатов на должность члена (членов) Нацсовета начинается не позднее чем за 90 дней до дня окончания 5-летнего срока полномочий соответствующего члена Национального совета. Срок проведения конкурса не может превышать 85 дней.

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Автор: УНИАН