iHerb начал доставку товаров в Украину вместе с глобальной почтово-логистической группой Meest

Товары с iHerb будут доставлены клиентам Meest в Украину в течение 5-7 дней.

Популярный американский интернет-магазин iHerb начал доставку товаров в Украину вместе с глобальной логистической группой Meest.

Теперь при оформлении заказа клиенты iHerb, которые находятся в Украине, смогут выбрать доставку Meest, сообщила пресс-служба компании Meest.

«Meest доставляет товары от американских интернет-магазинов уже более 10 лет. Отныне мы с гордостью доставляем товары и с iHerb. Meest предлагает различные варианты доставки: курьерская доставка домой, доставка до отделения, доставка до поштомата. Мы сделали все возможное, чтобы украинцы получили быструю и безопасную доставку высококачественных натуральных продуктов от всемирно известной компании iHerb по доступным ценам. Сегодня это чрезвычайно важно, ведь клиенты сосредоточены на своем здоровье из-за пандемии COVID-19 и нуждаются в медицинских и косметических средств с безопасной доставкой домой», - рассказал Евгений Пятак, директор по развитию бизнеса Meest International.

Товары с iHerb будут доставлены клиентам Meest в Украину в течение 5-7 дней. Клиенты смогут получить свою посылку в поштомате, местном отделении либо курьером до дома или офиса. Большинство поштоматов и отделений Meest работают круглосуточно, семь дней в неделю. Клиенты могут отслеживать состояние своих посылок онлайн и получать SMS-сообщение о прибытии посылки в Украину.

iHerb - один из крупнейших американских ритейлеров электронной коммерции, который предлагает более 30 000 продуктов от 1200 ведущих брендов для миллионов клиентов во всем мире. Все товары с iHerb доставляются с современных сертифицированных GMP складов, для клиентов из более 150 стран. Начиная с 1996 года, iHerb продолжает внедрять инновации, предлагая продукцию.

Meest - это глобальная почтово-логистическая группа, которая работает с 1989 года в более чем 30-ти странах мира и доставляет международные посылки в Украину. Компания является лидером на рынке услуг курьерской доставки и имеет самую большую в Украине сеть поштоматов. В апреле компания Meest запустила собственную службу авиаперевозок из Китая.

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