Lenovo представила "умную" компьютерную мышь
Компания Lenovo представила компьютерную мышь, которая имеет поддержку голосового ввода и перевода с одного языка на другой в режиме реального времени.
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Об этом сообщает Liga.net.
"Умная мышь Lenovo использует технологию распознавания речи от китайского стартапа Keda Xunfei", - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря этому устройство поддерживает голосовой ввод и переводит речь сразу на другой язык. Пока голосовой интерфейс мыши работает только с различными китайскими диалектами и английским языком.
Переводить речь устройство может на французский, японский, немецкий и ещё 26 языков.
Мышь автоматически скачивает новые словари, постоянно обновляя свой словарный запас и совершенствуя качество перевода. Кроме того, она использует глубокое обучения для увеличения точности распознавания речи.
Ее стоимость составляет 43 доллара.