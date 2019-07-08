Lenovo представила "умную" компьютерную мышь

Пока голосовой интерфейс мыши работает только с китайскими диалектами и английским языком.

Компания Lenovo представила компьютерную мышь, которая имеет поддержку голосового ввода и перевода с одного языка на другой в режиме реального времени.

Читайте такжеLenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном (видео)

Об этом сообщает Liga.net.

"Умная мышь Lenovo использует технологию распознавания речи от китайского стартапа Keda Xunfei", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому устройство поддерживает голосовой ввод и переводит речь сразу на другой язык. Пока голосовой интерфейс мыши работает только с различными китайскими диалектами и английским языком.

Переводить речь устройство может на французский, японский, немецкий и ещё 26 языков.

Мышь автоматически скачивает новые словари, постоянно обновляя свой словарный запас и совершенствуя качество перевода. Кроме того, она использует глубокое обучения для увеличения точности распознавания речи.

Ее стоимость составляет 43 доллара.