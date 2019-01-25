Newsweek: Искусственному интеллекту не хватит ума отобрать планету у человечества

Хоть машина научилась замечать сложные закономерности, у нее нет навыков, которые человечество освоило благодаря миллионам лет эволюции.

«Чужие» уже здесь. Если вы крутите головой и оглядываетесь, подумайте еще раз. На самом деле они везде. Они в телефоне, в телевизоре, в компьютере и в машине. Но они прибыли не из космоса, а из внутреннего пространства нашего собственного разума.

Системы искусственного интеллекта – это те «чужие», о которых мы говорим. Много слов, предложений, параграфов, страниц и книг было написано о строении искусственного интеллекта. И размышления об этой технологии варьируются от диснеевского оптимизма до пессимистической картинки из «Терминатора». Людям радоваться или бояться? Расширять границы или, наоборот, создавать препятствия и проверки?

Об этом на страницах Newsweek пишет профессор компьютерных наук Университета Бен-Гуриона Моше Сиппер. Он замечает, что это не первый случай, когда люди вступают в контакт с нечеловеческим разумом. К примеру, коты тоже умные, так же как и обезьяны или киты. И никто их не боится. Никто не думает, что домашний кот умнее него или что он вот-вот отберет чье-то рабочее место (разве что это должность мышелова).

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Но случай с машинами другой. Это первый разум, которого не касается феномен эволюции, который сделал нас, людей, теми, кто мы есть. ИИ – первый ум, который появился из вакуума, из облаков, а не возник под ними. Страх перед такими «чужими» возникает и тогда, когда зловещие заголовки газет провозглашают, что искусственный интеллект скоро станет «в миллиарды раз умнее, чем люди». Или когда в прессе рассуждают о необходимости для нашего вида слиться с техникой, чтобы не исчезнуть навсегда. На самом же деле все как раз наоборот.

Отсутствие естественной эволюции – это критическое слабое место ИИ. Хоть он может лучше людей справиться с задачей поиска связи, он не понимает причинности. Ученый Джуда Перл, который стал лауреатом Премии Тьюринга, недавно заметил, что ИИ очень хорош в выявлении закономерностей вроде такой: «Люди, которые покупают зубную пасту, покупают и зубные щетки». Но у машины возникают проблемы с поиском ответа на вопрос, почему люди покупают зубные щетки. И если пойти немного дальше, ИИ подвергается еще большему провалу: «Если клиент не покупает пасту, купит ли он зубную щетку?».

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Таким образом, в понимании интеллекта нам стоит выйти за пределы понятия о чистой «мощности мозга». Большая мозговая мощность не обязательно имеет прямую связь с интеллектом. К примеру, локомотив может иметь в 50 раз больше лошадиных сил, чем автомобиль. Но за рулем авто водитель может повернуть влево или вправо в любой момент, а локомотив этого не сделает. Суть интеллекта так же в том, что с ним можно сделать, а не в его количественных характеристиках.

Вполне очевидно, что ИИ будут нужны все преимущества человеческого, приобретенного эволюционным путем интеллекта, чтобы получить какого-то рода независимость. Но стоит задуматься еще над таким вопросом: наступит ли день, когда человечество будет настолько доверять искусственному интеллекту, что удалит себя из уравнения?

Ученый пишет, что в недавнем исследовании под названием «Больше человеческого с людьми» его команда пришла к выводу, что в биологически-медицинском поле системы, которые не будут включать участия людей, просто невозможны. Проще говоря, доверится ли пациент роботу-кардиологу больше, чем живому врачу? Когда ИИ вставляет между сообщениями в социальной сети неинтересную рекламу или предлагает неправильный маршрут в системе навигации, это раздражает пользователей. Но если машина неправильно диагностирует рак или пропустит что-то важное во время медицинских анализов, это будет стоить жизни.

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Сейчас становится очевидным, что ИИ и люди могут наладить и на самом деле уже налаживают очень выгодное партнерство. Это сотрудничество начинает процветать в медицинской сфере, поскольку ИИ помогает быстро выявить закономерности, которые большинство людей могли бы обнаружить и сами. И медики-люди используют быстрее полученные результаты для улучшения здоровья пациентов.

Так что да, «чужие» уже здесь. Но с захватом мира им придется подождать, пока они не догадаются, зачем люди покупают зубную щетку и пасту.