Меры включают замораживание активов, запрет предоставлять средства, запрет на въезд.

В понедельник, 26 февраля, Совет Евросоюза решил продлить санкции против Беларуси, связанные с внутренними репрессиями в стране и поддержкой войны России против Украины. Ограничения продлили до 28 февраля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Европейского совета.

Отмечается, что решение приняли на основе ежегодного пересмотра ограничительных мер. С августа 2020 года ЕС ввел несколько последовательных раундов индивидуальных и секторальных санкций против лиц, ответственных за внутренние репрессии и нарушения прав человека в Беларуси, а также в контексте участия Беларуси в войне РФ против Украины.

Меры включают замораживание активов и запрет предоставлять средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на въезд. Сейчас в списке 233 человека, включая Александра Лукашенко, и 37 компаний.

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"Беларусь также остается объектом целенаправленных экономических санкций, включая ограничения в финансовом секторе, торговле, товарах двойного назначения, технологиях и телекоммуникациях, энергетике, транспорте и т. д.", – указали в Евросовете.

Санкции против РФ и Беларуси

Британия объявила о введении более 50 новых санкций ко второй годовщине незаконного вторжения России в Украину. Отмечается, что новые ограничения касаются поставщиков оружия РФ, в частности, боеприпасов, систем залпового огня, ракет.

В то же время власть США уклоняется от введения самых рискованных санкций против России. Хотя 200-страничный список объектов, расположенных в РФ, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, стал крупнейшим пакетом финансовых санкций с 24 февраля 2022 года. Однако не менее примечательными остаются компании и сектора, которых нет в большом списке.

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