По сравнению с прошлым годом число российских миллиардеров в списке увеличилось на 15 человек.

В этом году в ежегодный рейтинг богатейших людей мира Forbes вошли 125 миллиардеров из России и это число стало рекордным.

Как сообщает российское издание Forbes, до этого предыдущий рекорд был установлен в 2021 году — тогда в рейтинг попал 121 миллиардер из России. Сразу после начала вторжения в Украину количество российских миллиардеров резко сократилось — до 88 человек в 2022 году. В 2023 году их было 110 человек.

Богатейшим из россиян Forbes назвал владельца "Лукойла" Вагита Алекперова с состоянием 28,6 миллиарда долларов.

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Forbes отмечает, что количество российских миллиардеров могло быть даже большим, но десять человек из числа богатейших бизнесменов после начала войны отказались от гражданства РФ и теперь фигурируют в рейтинге как представители других стран.

В то же время совокупное состояние российских миллиардеров Forbes оказалось ниже, чем в 2021 году: $576,8 млрд против $606,2 млрд в 2021 году.

Всего в глобальный рейтинг Forbes 2024 года вошел 2781 миллиардер. Тройка лидеров за год не изменилась — это президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (233 миллиарда), основатель Tesla Илон Маск (195 миллиардов) и создатель Amazon Джефф Безос (194 миллиарда).

Отношение российского бизнеса к войне

Российские миллиардеры, в том числе из списка Forbes, массово переписывают свои биографии, избавляясь от "токсичных" упоминаний о связях с Россией, а также отказываются от паспортов РФ.

Ранее УНИАН писал, что Василий Анисимов, бывший партнер Алишера Усманова, стал седьмым миллиардером, который отказался от гражданства России после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

А недавно основатели американских IT-компаний Veeam Software и Object First Андрей Баронов и Ратмир Тимашев стали восьмым и девятым бизнесменами из числа действующих и бывших участников списка Forbes, которые сдали российские паспорта за два последних года.

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