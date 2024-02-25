Президент добавил, что деньги остаются в США и в тех компаниях, которые и являются производителями соответствующего оружия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на утверждение помощи Украине конгрессом США в течение месяца. Об этом президент заявил на форуме "Украина. Год 2024", отвечая на вопрос журналистов, имеет ли надежду на Конгресс.

"Надежда на Конгресс есть, и я уверен, что будет позитив. Иначе я тогда совсем не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить. Точно – в другом. Поэтому мы рассчитываем на поддержку Конгресса. Они знают, что нам необходима их поддержка в течение месяца. Я встречался с сенаторами, с обеими партиями, и о всех сигналах в разных форматах знает президент, власть и оппозиция. Они знают, что нам нужно это решение в течение месяца", – отметил Зеленский.

По его словам, по ПВО США также знают запрос Украины по увеличению поставок. Президент добавил, что в любом случае деньги остаются в США и в тех компаниях, которые и являются производителями соответствующего оружия.

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"Это тоже нужно не забывать. Это не игрушки, относительно Конгресса и относительно войны в Украине. И у нас есть некоторые шаги – это гарантии безопасности. Там появилась очень серьезная конкретика относительно денег. Мы не просто так настаивали на этой конкретике, потому что видим вызовы в США, но рассчитываем, что Соединенные Штаты останутся лидерами демократии в мире", – добавил Зеленский.

Помощь США

13 февраля Сенат США окончательно поддержал законопроект с помощью для Украины. Теперь документ должны утвердить в Палате представителей.

Однако здесь могут возникнуть трудности. Так, действующий спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, который последовательно блокирует выделение американской помощи Украине, был избран в американский парламент при финансовой поддержке россиян. В частности его предвыборную кампанию финансировал владелец патронного завода в Туле.

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