Кабмин принял постановление, утверждающее порядок функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Впервые с начала полномасштабного российского вторжения Кабинет министров Украины установил требования к обустройству мест временного проживания переселенцев (ВПЛ).

Как сообщили в пресс-службе Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, Кабмин принял постановление, утверждающее порядок функционирования мест временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Документ определяет механизм создания и учета таких мест, а также минимальные требования для жизнеобеспечения пересленцев.

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Постановление предусматривает:

разделение помещений на места общего пользования и места с оборудованными койко-местами;

требования к минимальной площади для одного койко-места;

оборудование кухнями, душевыми и туалетными комнатами, стиральными машинами и прочим;

требования к температурному режиму.

Областные и Киевская городская военная администрация обязаны в шестимесячный срок привести условия мест временного проживания в соответствие с утвержденными стандартами.

Кроме того, решением правительства поручено военным администрациям провести мониторинг состояния и обустройства мест временного проживания, а также утвердить список таких мест на территории соответствующей области.

Помощь переселенцам

С начала войны размер пособия на проживание внутренне перемещенным лицам в Украине составляет по 2000 грн на взрослых и по 3000 грн на детей и лиц с инвалидностью.

В июле 2023 года Кабмин изменил порядок назначения выплат ВПЛ с 1 августа и с 1 сентября для определенных категорий переселенцев.

С 1 сентября право на получение помощи утратили переселенцы, которые приобрели жилье, транспортное средство или облигации на сумму 100 тыс. грн.

30 августа 2023 года сообщалось о том, что мужчинам-переселенцам грозят штрафы до 3,5 тысячи гривень. Переселенцам-мужчинам после переезда на новое место нужно сразу же становиться на военный учет и только после этого обращаться в центры социальной защиты для оформления справки ВПЛ.

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