Сейчас рынки охлаждаются, спекулятивный спрос уменьшился, и цены на металлопродукцию уже упали, говорит эксперт.

Ценам на продукцию украинских металлургических предприятий прогнозируют падение.

Об этом говорится в материале МинПром.

Так, в последний месяц осени цены на металлопродукцию пошли вниз. Например, цены на руду сегодня держатся ниже отметки в 100 долл/тонну, хотя еще летом достигали рекордных 220 долл/тонну.

Читайте такжеЭксперты рассказали, как падение цен на руду влияет на металлургический рынок в Украине"Сейчас рынки охлаждаются, спекулятивный спрос уменьшился, и цены уже упали. В среднесрочном прогнозе на полтора-два года вперед цены будут снижаться", – рассказал президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

Он назвал причины такого падения цен: во-первых, спрос на металлопродукцию падает, во-вторых, увеличиваются мощности по производству сырья в Австралии, Бразилии, Южной Африке.

"А поскольку предложение растет быстрее, чем спрос, то это приводит к тому, что цены падают. А так как у глобальных игроков запас по себестоимости довольно большой, то вполне возможно, что цены будут еще проседать вниз", - подытожил Каленков.

Автор: Григорий Бондарь