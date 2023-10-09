После выхода РФ из зернового соглашения Украина наконец смогла возобновить экспорт всех видов продукции, а не только зерна. Сейчас этот экспорт происходит по морскому коридору, который начал действовать благодаря Министерству инфраструктуры и военным. В то же время, чтобы нарастить объемы перевозок по этому коридору, необходимо усилить ПВО в портах, а также обеспечить разминирование морских путей. Об этом рассказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Российская Федерация, когда она обстреливает порты и гражданскую инфраструктуру, осуществляет терроризм. Когда она осмелится обстреливать суда, которые идут из наших портов – это будет двойной терроризм, ведь эти суда идут под флагами третьих стран, и с международными экипажами. К тому же, большая часть территории, которую они преодолевают, даже не в украинских водах. Поэтому есть все предпосылки для того, чтобы вернуться к нормальному функционированию Черного моря", - подчеркнул эксперт.

Каленков также отметил, что пока объемы функционирования этого временного коридора значительно меньше, чем были до войны, поэтому необходимо провести дальнейшую работу для его расширения.

"Многое было сделано Министерством инфраструктуры Украины для того, чтобы вернуть Украину к нормальному функционированию Черного моря. Теперь мы должны сконцентрироваться на том, чтобы этот коридор работал эффективнее. Прежде всего - никогда не бывает много средств противовоздушной обороны, и именно под эти проекты я просил бы наших партнеров дополнительно их выделить. Ведь они будут закрывать не только наши порты одесского региона, но и порты на границе с Румынией, и защищать не только наше воздушное пространство, но и пространство такой страны НАТО, как Румыния", - подчеркнул Каленков.

Также, по его словам, корабли нуждаются в усилении мер безопасности непосредственно в водах Черного моря, ведь Россия заминировала воды, и это создает риски для кораблей.

"Нужно выделить Украине минитральщики, ведь никто не знает, сколько бомб разбросала Российская Федерация. Поэтому надо высчитывать маршруты, и эти бомбы обезвреживать. И это не вызывает никакой эскалации, о которой любят говорить наши партнеры", - резюмировал Каленков.

Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что морской коридор, который открыла Украина, набирает обороты: о его эффективности свидетельствует тот факт, что международные страховые компании активизировались, и предлагают программы страхования.