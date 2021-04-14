Ведущие металлургические компании Украины как "Метинвест" продолжают повышать зарплаты своим работникам.

С 1 мая в группе "Метинвест" повысят заработные платы своим работникам с основными рабочими специальностями.

Как говорится в материале "5 канала", общий рост зарплат оценивают на уровне 20-30%. Процент для разных категорий работников в группе обещают подсчитать до конца апреля.

Как отметил гендиректор Федерации работодателей Руслан Ильичев, в отрасли средняя зарплата будет достигать более 20 тыс. грн.

Читайте такжеFitch пересмотрело рейтинг группы "Метинвест" - теперь "стабильный""... Эти заработные платы уже будут близки к тому уровню, как у людей, выезжающих за границу. Будет выгодно работать дома и работать на собственных предприятиях", – заявил Ильичев.

Кроме того, отмечается, что благодаря такой системе мотивации сотрудников отток персонала в прошлом году сократился до 8,5%.

Генеральный директор Федерации работодателей отметил, что металлургические компании увеличением зарплаты удерживают людей на своих производствах и стимулируют их приходить работать.

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Автор: Григорий Бондарь