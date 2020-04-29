Назначен новый глава Государственной налоговой службы
Кабинет министров назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который находится на заседании правительства.
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«Новый глава налоговой – Любченко Алексей Николаевич», - написал он.
Как сообщал УНИАН, 24 апреля Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
В тот же день правительство объявило конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы, отбор кандидатов был запланирован на 28 апреля, однако в Окружной админсуд поступил иск об отмене данного отбора.
В последнее время работа двух ведомств подверглась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета.
Справка. Алексей Любченко в 1999-2003 годах работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.
В 2009-2011 годах Любченко занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации. В 2012-2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко. В 2015 году Любченко претендовал на пост председателя Государственной фискальной службы.
С декларацией Любченко можно ознакомиться по ссылке.