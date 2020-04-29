Назначен новый глава Государственной налоговой службы

Новым руководителем ведомства стал Алексей Любченко.

Кабинет министров назначил Алексея Любченко главой Государственной налоговой службы Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который находится на заседании правительства.

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«Новый глава налоговой – Любченко Алексей Николаевич», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Кабинет министров Украины уволил руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова и главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

В тот же день правительство объявило конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы, отбор кандидатов был запланирован на 28 апреля, однако в Окружной админсуд поступил иск об отмене данного отбора.

В последнее время работа двух ведомств подверглась критике из-за провала по выполнению доходной части госбюджета.

Справка. Алексей Любченко в 1999-2003 годах работал первым заместителем главы налоговой администрации в Кировоградской области, а с 2003 по 2005 год возглавлял налоговую администрацию Черкасской области. После этого он стал заместителем председателя Кировоградской ОГА.

В 2009-2011 годах Любченко занимал должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации. В 2012-2014 годах он был помощником нардепа Виктора Тимошенко. В 2015 году Любченко претендовал на пост председателя Государственной фискальной службы.

С декларацией Любченко можно ознакомиться по ссылке.