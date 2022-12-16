Банк Владимира Потанина остановил операции с долларами, евро и дирхамами.

Банк одного из спонсоров войны России против Украины Владимира Потанина остановил операции в долларах, евро и дирхамах. В Росбанке заявили, что транзакции могут заблокировать из-за санкций, которые ввели США.

"В текущих условиях мы приостановили операции в долларах США, евро и дирхамах, а также операции с юрисдикциями США и ЕС, поскольку на данный момент мы не можем предложить маршрутизацию, которая позволяет гарантировать, что средства клиентов не будут заблокированы иностранными банками-корреспондентами", - говорится в сообщении Reuters.

По данным издания, новые ограничения не касаются крупнейшего в мире производителя палладия и рафинированного никеля – компании "Норникель".

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Санкции против Потанина – что известно

В мае "Интеррос" Потанина купил Росбанк у Societe Generale. Позже олигарх приобрел 35% акций TCS Group, которая владеет банком "Тинькофф".

Великобритания ввела санкции в отношении друга Путина 29 июня. Министерство финансов США объявило о подобном шаге 15 декабря. Отмечается, что это часть пакета мер, направленных на российский сектор финансовых услуг, и является шагом к углублению изоляции России и усложнению финансирования войны против Украины.

Пока что "Норникель" и "Тинькофф" не попали в санкционный список, потому что доли Потанина составляют менее 50%.

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