Также программа будет нацелена на создание новых рабочих мест и повышение регионального ВВП.

Президентская программа «Большая стройка» в 2021 году продолжится и половина финансирования Фонда регионального развития (ФРР) будет направлена на строительство объектов социальной инфраструктуры,

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов.

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«У нас есть три приоритета для финансирования из Фонда регионального развития на 2021 год. Это проекты развития, восстановление инфраструктуры и поддержка туристических «магнитов», - сказал он.

Чернышов отметил, что средства будут распределяться следующим образом: не меньше 30% средств ФРР должны быть направлены на проекты развития, 50% - на объекты социальной инфраструктуры, (школы, садики, ЦПАУ, центры безопасности), 20% - на поддержку туристических «магнитов» с учетом местных особенностей.

«Хочу подчеркнуть, что в 2021 году программа не будет остановлена… Мы добавляем новые проекты. Это, в первую очередь, дополнительные проекты, которые нацелены на создание рабочих мест, добавленной стоимости и повышение регионального ВВП. Также это и социальное направление, медицинское и туристическое направление», - сказал министр.

Хронология событий

С марта в Украине продолжается проект «Большая стройка», в рамках которого проводится строительство и ремонт дорог, а также других объектов инфраструктуры.

По состоянию на 1 декабря готовность объектов строительства согласно плану "Большая стройка" на 2020 год составляет 94%.

1 декабря 2020 года министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов заявил о том, что в части строительства школ программа "Большая стройка" по итогам 2020 года будет перевыполнена на треть, вместо запланированных ста учебных заведений будут построены 130.

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Автор: Анна Бредихина