В компании прокомментировали законодательные инициативы относительно повышения рентной платы за добычу полезных ископаемых.

Международная горно-металлургическая группа «Метинвест» в первом полугодии 2021 года уплатила более 10 млрд грн налога на прибыль, что в 7 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции, посвященной пятнадцатилетию «Метинвеста», сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

Читайте также"Метинвест" инвестирует в образование, что мотивирует людей оставаться в Украине – эксперт«По сути, бюджет и так сегодня получает больше денег, чем раньше. Весь этот супер-цикл выливается в чистую прибыль, из которой мы платим ренту. К примеру, за первое полугодие наша компания уже заплатила налога на прибыль в 7 раз больше, чем за первое полугодие прошлого года. В прошлом году - 1,4 млрд грн, в этом году - 10 млрд грн»,- сказал он.

По его славам, в компании удивлены законодательными инициативами относительно повышения рентной платы за добычу полезных ископаемых.

«Мы немного удивлены, потому что еще год не прошел с того момента, как рента уже была повышена, и опять появилась такая инициатива», - пояснил гендиректор.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета. Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.

Согласно мнению экспертов, инициативы властей Украины по увеличению налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического роста.

Как отметил эксперт Владимир Фесенко, желание власти сегодня пополнить госбюджет благодаря увеличению налогов в будущем может негативно сказаться на всей экономике страны. По его словам, между украинским бизнесом и правительством должен быть проведен конструктивный диалог, чтобы найти оптимальную величину налоговой нагрузки.

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Автор: Григорий Бондарь