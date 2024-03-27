Продать доллар можно в среднем по курсу 39,00 грн, евро – 42,33 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 27 марта, остался на прежнем уровне – 39,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 43,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,33 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 6 копеек – до 39,33 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,22 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи – 42,80 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 27 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,34 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 11 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,69 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 20 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на этой неделе курсовые колебания будут происходить в пределах 38,5-39,5 грн/долл. и 41,5-43 грн/евро на межбанке и 38,5-40 грн/долл. и 41-43,5 грн/евро на наличном рынке.

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