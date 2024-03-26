Курс евро установлен на уровне 42,69 грн.

Национальный банк Украины установил на среду, 27 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,34 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,69 грн/евро, то есть гривня ослабла на 20 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,16/39,22 грн/долл., евро – 42,54/42,60 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 26 марта, вырос на 15 копеек и составляет 39,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос также на 15 копеек и составляет 43,05 грн за евро.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 26 марта, вырос на 20 копеек – до 39,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,00 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня подорожал также на 20 копеек – до 43,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,33 грн за евро.

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