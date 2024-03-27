Курс гривни к евро установлен на уровне 42,44 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 27 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,23 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 11 копеек, по сравнению с сегодняшним показателем.

Относительно евро национальная валюта также подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,44 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 25 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,26/39,29 грн/долл., евро – 42,48/42,50 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 27 марта, остался на прежнем уровне – 39,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,00 грн за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 43,00 грн за евро, продать евро можно по курсу 42,33 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 27 марта, снизился на 5 копеек и составляет 39,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 5 копеек и составляет 43,10 грн за евро.

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