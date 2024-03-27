Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 39,37 грн, евро – 42,92 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 27 марта, снизился на 5 копеек и составляет 39,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 5 копеек и составляет 43,10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 38,85 грн, евро – по курсу 42,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня снизился на 16 копеек и составляет 39,37 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 18 копеек и составляет 42,92 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на среду, 27 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,34 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на среду установлен на уровне 42,69 грн/евро, то есть гривня ослабилась на 20 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 6 копеек – до 39,33 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,22 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 42,95 грн/евро (курс продажи – 42,80 грн/евро).

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