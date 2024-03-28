Продать доллар можно в среднем по курсу 39,00 грн, евро – 42,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 28 марта, остался на прежнем уровне – 39,50 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,00 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня также не изменился и составляет 43,00 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,30 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 12 копеек – до 39,45 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,35 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 43,00 грн/евро (курс продажи – 42,85 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на четверг, 27 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,23 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,44 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 25 копеек, по сравнению со вчерашним курсом.

В среду, 27 марта, курс доллара к гривне в "ПриватБанке" снизился на 5 копеек и составил 39,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении вчера вырос на 5 копеек и составлял 43,10 грн за евро.

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