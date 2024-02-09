Курс доллара к национальной валюте установлен на уровне 37,62 грн/долл., евро – 40,41 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 12 февраля, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,62 грн/долл., таким образом, гривна ослабилась на 5 копеек по сравнению с сегодняшним показателем. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 40,51 грн/евро, то есть гривна ослабла на 10 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 37,67/37,70 грн/долл., евро - 40,63/40,65 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс гривны перед выходными в банках Украины в пятницу, 9 февраля, незначительно уменьшился – на 1 копейку до 38,04 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 41,30 грн за евро.

При этом в "Приватбанке" немного подешевела валюта. В частности, доллар к гривне в пятницу, 9 февраля, подешевел на 5 копеек – до 38,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также уменьшился на 5 копеек и составляет 41,30 грн за евро. Продать же американскую валюту в банке можно по курсу 37,40 грн, евро - по курсу 40,30 грн за единицу иностранной валюты.

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