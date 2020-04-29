Кабмин рассматрел вопрос возобновления работы рынков во время карантина (видео)

Минздрав и Минэкономики разработали алгоритм санитарного контроля в случае открытия рынков.

Кабинет министров 29 апреля рассмотрел вопрос о возобновлении работы продовольственных рынков во время карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Открытие рынков ранее анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Для того, чтобы это было безопасно, Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля. Сейчас планируется открытие продовольственных рынков, которые способны обеспечить все необходимое для соблюдения санитарных норм", - заявил он вчера.

В постановлении, поданном на рассмотрение правительства, говорится о допуске работников, продавцов и посетителей рынка исключительно при наличии медицинской маски или респиратора.

Также предусмотрены другие меры: прохождение бесконтактного температурного скрининга; наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком; количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не должно превышать количества из расчета один покупатель на 10 кв. м торговой площади рынка; проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые 3 часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места - в конце каждого рабочего дня; отсутствие неконтролируемой (стихийной) торговли на прилегающей к рынку территории; расстояние между рабочими местами продавцов - не менее трех метров; обеспечение постоянного информирования посетителей рынка относительно установленных ограничений и профилактики коронавирусной болезни COVID-19; обеспечение контроля за соблюдением требований по профилактике распространения COVID-19 и оперативное устранение нарушений.