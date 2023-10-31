Правительство и НБУ просят отказаться от намерения уменьшить срок возврата валютной выручки для экспортеров со 180 до 90 дней.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития призвал правительство и НБУ отказаться от намерения уменьшить срок возврата валютной выручки для экспортеров со 180 до 90 дней. Соответствующее обращение на своей странице в Facebook обнародовал председатель комитета Дмитрий Наталуха.

"Просим пересмотреть решение о принятии постановления об изменении правил и процедур экспорта, как такое, которое способно нанести непоправимый вред украинским экспортерам. Вместо этого предлагаем доработать эту инициативу, исходя из потребности различных отраслей экономики Украины", — говорится в обращении комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

В своем комментарии к обращению Комитета Дмитрий Наталуха отметил, что причиной инициативы правительства и НБУ по уменьшению срока возврата валютной выручки для экспортеров стали злоупотребления нескольких компаний, которые вывозят зерно "по-черному". В то же время, по его мнению, если правила нарушают несколько игроков, это не повод наказывать весь рынок.

Видео дня

"Не стоит думать, что такие радикальные и резкие решения изменят ситуацию, не убив при этом львиную часть порядочных украинских экспортеров. Через несколько часов мне с коллегами позвонили вероятно все, кто экспортирует что-то, посложнее пшеницы, абсолютно злые и с непониманием происходящего. Потому что нововведения касались бы абсолютно всех, и тех, кто торгует не аграрной продукцией, и тех, кто возит свои товары не через зерновой коридор", — отметил Дмитрий Наталуха.

По данным Национального института стратегических исследований, в первом квартале 2023 года экспорт металлов и изделий из них в структуре экспорта сохранял второе место (после аграрной продукции) с долей 9%, экспорт машин, оборудования и транспорта — 7,9%, минеральных продуктов — около 4,3%. "Указанные товарные разделы являются лишь частью тех, которые могут пострадать от запланированных нововведений", — говорится в обращении комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Сейчас действует постановление Национального банка, согласно которому срок возврата валютной выручки экспортерами составляет 180 дней.