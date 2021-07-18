Российские оккупанты готовятся передать в суд сфабрикованные дела против 12 граждан Украины, якобы "являющихся организаторами или оправдывающих блокаду Крыма".

Оккупанты Крыма оценили "ущерб" от прекращения Украиной поставок воды и электроэнергии почти в 1,5 триллиона рублей (551 миллиард гривень). Согласно Женевской конвенции, ответственность за обеспечение крымчан всем необходимым лежит на государстве-оккупанте, но в России законное прекращение поставок называют "блокадой полуострова".

Об этом заявил "вице-спикер парламента Крыма" Ефим Фикс, передает пропагандистское информагентство РИА Новости.

"Предварительно, сумма ущерба (от водной, энергетической, продовольственной и транспортной "блокад" – ред.) составляет 1,47 триллиона рублей. Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд", - заявил Фикс.

Теперь оккупанты планируют взыскать с Украины так называемый "ущерб". Они готовятся передать в суд сфабрикованные дела против 12 граждан Украины, якобы "являющихся организаторами или оправдывающих блокаду Крыма".

"Следственные органы работают по привлечению к уголовной ответственности организаторов блокады. Наша рабочая группа уже завершает подготовку всех необходимых документов для подачи иска в судебные органы о признании и взыскании ущерба, причиненного полуострову водной блокадой", - заявил он.

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Потенциальные потери Украины из-за оккупации Крыма составляют 135 млрд долларов, или около 75% ВВП Украины в 2013 году.

По словам старшего экономиста Центра экономической стратегии Дмитрия Горюнова, оценка потерь необходима, чтобы компенсировать их через международные суды, обязав Россию выплатить соответствующие суммы или арестовав активы субъектов, причастных к оккупации в Украине или за рубежом.

Иски от Украины как государства, государственных и частных компаний и отдельных граждан поданы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ, Страсбург), Международный уголовный суд и Международный арбитражный суд (оба в Гааге), Международный трибунал по морскому праву (Гамбург), а также в суды Нидерландов, Франции и Швейцарии.

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Автор: Денис Прядко