Германия будет спасать экономику рекордной суммой - одобрили антикризисный пакет на 750 миллиардов евро

Для помощи небольшим фирмам и гражданам во время вызванной пандемией кризиса будет выделена помощь на 156 миллиардов евро. Крупные предприятия смогут получить кредиты на общую сумму в 600 миллиардов евро.

Немецкий Бундестаг в среду, 25 марта, принял сразу ряд пакетов мер для поддержки предприятий и граждан в период пандемии коронавируса на общую сумму более 750 миллиардов евро.

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В частности, для помощи мелкому бизнесу и гражданам будет выделено 156 миллиардов евро, которые предусматривают, среди прочего, сокращение налоговых поступлений на 33,5 миллиарда евро из-за вызванного пандемией кризиса в экономике, пишет “Немецкая волна”.

Этим пакетом правительство ФРГ предложил 50 миллиардов евро выделить на поддержку самозанятых граждан, а также малых предприятий. Среди мер социальной поддержки населения: арендаторы должны быть защищены от потери жилья, даже при наличии долгов по арендной плате. Предполагается также упростить доступ к социальной помощи по безработице Hartz-IV, а также условия временного перехода на сокращенный график работы.

Для выделения этого финансирования депутаты остановили действие так называемого "долгового тормоза", предусмотренного в конституции ФРН. Согласно с ним, ради уменьшения дефицита бюджета, новые заимствования Германии в течение года не должны превышать 0,35 процента от валового внутреннего продукта.

Также немецкие депутаты проголосовали за создание фонда общей суммой 600 миллиардов евро для выделения кредитов и национализации крупных предприятий, которые особенно сильно пострадают от кризиса, вызванного пандемией.

Министр финансов Германии Олаф Шольц отметил, что правительство страны делает все возможное для смягчения негативных последствий нынешнего кризиса.