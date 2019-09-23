Завтра в Украине подешевеет валюта: свежие курсы НБУ

Официальный курс НБУ на 24 сентября: 100 USD – 2432,7195 гривни; 100 EUR – 2672,3424 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2432,7195 (23 сентября – 2443,2618)

100 EUR – 2672,3424 (23 сентября – 2694,9178)

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к закрытию торгов установились на уровне 24,30/24,32 гривни/доллар, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 26,71/26,73 гривни/евро, что на 18 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.