Суд отменил запрет Рожковой исполнять обязанности замглавы НБУ

Апелляционный суд удовлетворил соответствующую жалобу Нацбанка.

Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка Украины, отменив постановление Барышевского районного суда о запрете заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой исполнять свои обязанности.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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«Сегодня, 23 сентября, Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка Украины и отменил постановление Барышевского районного суда Киевской области от 11 июня. Этим постановлением было запрещено Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях правления НБУ и выполнять возложенные на нее должностные обязанности первого заместителя главы НБУ», - говорится в сообщении учреждения.

Как отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Нацбанка Виктор Григорчук, решение Киевского апелляционного суда полностью соответствует законодательству Украины.

«В своей апелляционной жалобе мы указали на грубые нарушения норм процессуального и материального права, которые допустил суд первой инстанции, приняв свое решение», - цитирует его пресс-служба НБУ.

Как сообщал УНИАН, Барышевский районный суд Киевской области своим решением от 11 июня запретил первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой исполнять служебные обязанности.

По информации регулятора, Рожкова продолжает исполнять свои обязанности, поскольку Нацбанк обжаловал решение суда.

Суд планировал рассмотреть иск против Рожковой по существу 22 июля.