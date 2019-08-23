Украинцы все чаще используют платежные карты

Количество и объем операций с использованием платежных карт в первом полугодии выросли на треть.

Показатели количества и объема операций с использованием выпущенных украинскими банками платежных карт в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 28% каждый – до 2,352 млрд операций и 1,667 трлн грн, соответственно.

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Как сообщается на сайте НБУ, доля безналичных операций с платежными картами с начала года выросла на 4,3 п.п. – до 49,4%.

По информации регулятора, наибольшее количество безналичных операций приходится на расчеты в торговой сети - 51%, а по объемам доминируют переводы с карты на карту - 40,5%.

Отмечается, что общее количество платежных карт в Украине по состоянию на 1 июля составило 63,2 млн штук, из которых более 60% - активные платежные карты.

При этом, безналичные операции с помощью бесконтактных и токенизованих карт составляют почти треть общего количества и объема безналичных операций с использованием платежных терминалов - 30% и 29%, соответственно.

Также сообщается, что количество бесконтактных платежных карт с начала года выросло на 36% - до 5,3 млн штук.

Справка УНИАН. В 2018 году держатели платежных карт украинских банков провели 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше показателя 2017 года, а объем таких операций вырос на 35,4% - до 2,877 трлн грн.