Дело «ПриватБанка»: ГПУ расследует давление Порошенко на судей

В заявлениях действующего президента судьи усматривают вмешательство в судебную систему.

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование касаемо возможного давления действующего президента Петра Порошенко на судей в деле «ПриватБанка».

Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева.

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Расследование начато по заявлению судей Окружного админсуда Киева относительно возможного вмешательства в деятельность судей высшими должностными лицами государства во время заседания СНБО 18 апреля 2019 года. Речь идет о признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 376 УК Украины.

Судьи коллегии, принявшей решение по делу о национализации «ПриватБанка», заявили, что руководство государства, комментируя их решение по банку, сделало заявления, что является прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность.

Как сообщал УНИАН, Окружной админсуд Киева 18 апреля признал противоправным и отменил решение от 2016 года о выводе неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства.

В тот же день Порошенко на заседании СНБО обратился к Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины с просьбой оценить возможности возбуждения против судей Окружного админсуда Киева уголовного дела за неправосудные решения.