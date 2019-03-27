В декларации председателя Госрезерва нашли недостоверную информацию

Чиновник не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки, сумма которых на время завершения отчетного периода составила более 1 млн грн.

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки умышленного декларирования недостоверной информации председателем Государственного агентства резерва Украины Вадимом Мосийчуком.

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Как сообщает пресс-служба НАПК, признаки нарушения законодательства выявили в декларациях Мосийчука, а также судьи Апелляционного суда Донецкой области Бориса Половинкина.

Так, установлено, что Мосийчук не задекларировал финансовые обязательства перед банком по договору ипотеки, сумма которых на время завершения отчетного периода составила более 1 млн грн.

"Половинкин в декларации за 2015 год не указал два земельных участка в Донецкой области. Также чиновник не указал информацию о квартире и нежилом помещении в Киевской области, приобретенных в отчетном году супругой и сыном. В декларации за 2016 год судья не указал доходы супруги от занятия предпринимательской деятельностью и в виде страховых выплат, средства на ее счету в банке и земельный участок сына, приобретенный в отчетном году. Также в декларации 2015 года чиновник не указал три авто супруги, а за 2016 год - доход от их продажи. В целом установлены недостоверные сведения в декларациях судьи на сумму свыше 500 тыс. грн и 1,5 млн грн, соответственно", - говорится в сообщении.

О выявленных правонарушениях НАПК проинформировало Национальное антикоррупционное бюро, направив обоснованный вывод.

В ведомстве напомнили, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц установлена ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины - штраф от 2,5 тыс. до 3 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В НАПК напоминают, что утверждение обоснованного заключения и направление его специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции не означает признания лица виновным в совершении правонарушения, а является основанием для осуществления досудебного расследования.