НАПК проверит главу Верховного суда на предмет возможного конфликта интересов

НАПК отметило, что в ее действиях может усматриваться частный интерес во время реализации служебных или представительских полномочий как члена ВСП, наличие которого является одним из характерных признаков конфликта интересов.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит наличие возможного конфликта интересов в действиях главы нового Верховного суда и действующего члена Высшего совета правосудия Валентины Данишевской, а также в действиях главы ВСП Игоря Бенидисюка и члена совета Николая Гусака в связи с их участием в конкурсе на должности судей в Кассационный хозяйственный суд и Кассационный админсуд в составе Верховного суда.

Об этом говорится в соответствующих письмах НАПК, текстами которых располагают Українські Новини.

Согласно документам, в марте в НАПК обратилась общественная организация «Не мовчи» с просьбой проверить Данишевскую, Бенедисюка и Гусака на предмет возможного конфликта интересов.

Читайте такжеПобедителями конкурса в Верховный суд стали 16 «недобросовестных» кандидатов: среди них племянник Кивалова

В частности, НАПК отмечает, что учитывая полномочия Бенедисюка как председателя ВСП, приведенные в сообщении обстоятельства свидетельствуют о возникновении у него во время реализации служебных полномочий конфликта интересов, обусловленного наличием частного интереса, в частности, участием в конкурсе на должность судьи Кассационного хозсуда в составе Верховного суда, что влияет на объективность и непредвзятость принятия им решений, а также на совершение или несовершения действий во время выполнения служебных полномочий.

Тоже самое касается и члена ВСП Гусака, который участвует в конкурсе на должность судьи в Кассационный админсуд в составе Верховного суда.

В вопросе Данишевской, НАПК отметило, что в ее действиях может усматриваться частный интерес во время реализации служебных или представительских полномочий как члена ВСП, наличие которого является одним из характерных признаков конфликта интересов

По этим фактам НАПК будет инициировать соответствующую проверку.