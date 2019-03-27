НБУ отозвал валютную лицензию у еще одной компании

Лицензия аннулирована в связи с самостоятельным решением компании прекратить валютные операции.

Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на проведение валютных операций у компании «Стандарт Финанс Групп».

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Как сообщается на сайте НБУ, лицензия аннулирована в ответ на соответствующее обращение компании в связи с самостоятельным решением прекратить валютные операции.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в соответствии с новым валютным законодательством выдал валютные лицензии восьми небанковским финансовым учреждениям. Новые лицензии получили финансовые компании «Альфа-Инвест Групп», «Финод», «Финансовый мир», «Конверсия», «Иноме Групп», «Смарт Финэксперт», «24 Онлайн», «Пост Финанс».