Вице-президент "Энергоатома" о честной конкуренции: энергорынок должен дать гарантии справедливости для участников

Энергорынок должен дать гарантии справедливости для участников, а это возможно лишь в условиях честной конкуренции.

Об этом заявил вице-президент НАЭК "Энергоатом" Герман Галущенко во время своего интервью Energy Club.

"Если это обеспечить – это и будет основным плюсом", – отметил он.

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"То, что рынок вообще заработал, – большой плюс, – отметил он. – Но рынок рынком, если выполняются хотя бы два ключевых условия: свободная конкуренция и стопроцентный расчет за предоставленные услуги. Сейчас, к сожалению, ни одна из них не работает". Вследствие этого, подчеркнул Галущенко, энергорынок уже сгенерировал более 30 млрд грн взаимных долгов между участниками, и если ничего не менять, то к концу года сумма может достичь 100 млрд гривень.

Первое, что, по мнению вице-президента Энергоатома, надо сделать, – это «убрать фактор ручного управления, в условиях которого сейчас живет энергорынок, – и тогда все процессы стабилизируются». Ведь «суть рыночных отношений – никакого вмешательства». При этом, подчеркивает Галущенко, устанавливать правила игры, наблюдать и – в случае необходимости! – через определенные рычаги балансировать энергосистему должно государство. И когда больше всего зарабатывает на электроэнергии государственный посредник, который ее не производит, – это абсолютно неприемлемо. Хотя именно такая ситуация сейчас сложилась между НАЭК «Энергоатом» и ГП «Гарантированный покупатель».

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