Россия уничтожила важнейший актив в партнерстве - доверие, и эта потеря доверия является фундаментальной.

Российский газ никогда не будет поступать в Германию по газопроводу "Северный поток-2", даже после завершения эпохи президента Владимира Путина.

Об этом заявил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, передает Suddeutsche Zeitung.

"Утрата доверия является настолько фундаментальной, что никогда больше не будет ситуации, в которой федеральное правительство Германии сможет полагаться на энергию из России", - сказал Вайль. Видео дня

Он убежден, что "Северный поток-2" никогда не заработает, и добавляет, что энергетического партнерства с Россией больше не будет.

"Россияне давно сожгли все мосты, уничтожив важнейший актив в партнерстве - доверие. Каждый, кто сейчас соглашается сотрудничать с Россией, должен остерегаться, что его второй раз обманут. Это сотрудничество безвозвратно разрушено. И Запад восстановится быстрее, чем Россия", - отметил немецкий политик.

Северный поток-2 - что известно

Проект "Северный поток-2" предусматривал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии в обход Украины. Его должны были запустить после сертификации.

22 февраля 2022 года федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток-2". По его словам, это ответ на решение России о признании независимости "ЛНР" и "ДНР". В тот же день немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды отказался поддерживать российский газопровод "Северный поток-2". Его создали для обхода санкций США, чтобы завершить строительство.

23 февраля Соединенные Штаты Америки ввели санкции против оператора "Северного потока-2" в ответ на признание Россией террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

1 марта оператор "Северного потока-2" обанкротился в связи с введенными западными санкциями в отношении России из-за ее агрессии против Украины. Банкротство подтвердили в правительстве швейцарского кантона Цуг, где был зарегистрирован Nord Stream 2 AG.

23 августа президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать "Северный поток-2".

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". Компания заявила, что на частях трубопроводного компрессора якобы были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до их устранения. Но по словам Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины "Северного потока", подобная поломка не должна останавливать работу трубопровода.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. В Белом доме и Еврокомиссииотреагировали на решение РФ.

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